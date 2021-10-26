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Son dakika haberi: Araştırma: Emziren annelerin bilişsel performansları emzirmeyenlere göre daha iyi

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Araştırma: Emziren annelerin bilişsel performansları emzirmeyenlere göre daha iyi

Son dakika gündem haberi: ABD'de yürütülen bir araştırma, bebeklerini emzirmiş 50 yaş üzerindeki kadınların, bilişsel testlerde hiç emzirmeyen kadınlara göre daha iyi performans sergilediğini ortaya koydu.

ABD'de yürütülen bir araştırma, bebeklerini emzirmiş 50 yaş üzerindeki kadınların, bilişsel testlerde hiç emzirmeyen kadınlara göre daha iyi performans sergilediğini ortaya koydu.

California Üniversitesi (UCLA) Antropoloji, Psikiyatri ve Davranışsal Biyoloji Bölümünden Molly Fox, yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmanın emzirmenin kadınlara uzun vadede bilişsel faydasına ilişkin olduğunu kaydetti.

Emzirmiş ve emzirmemiş kadınlara öğrenme, hatırlama gibi bilişsel konularla ilgili testler uyguladıklarını belirten Fox, bebeğini emzirmiş 50 yaş üzeri kadınların emzirmeyen kadınlara göre bilişsel olarak daha iyi performans sergilediklerinin belirlendiğini ifade etti.

Emzirmenin kadınların menopoz döneminde de beyinlerini koruyucu etkisi olduğuna işaret eden Fox, emzirmenin ayrıca stresi düzenlemeye, bebek ve anne arasındaki bağın kuvvetlenmesine yardımcı olduğunu da dile getirdi.

Çalışmanın bulguları "Evolution, Medicine and Public Health" dergisinde yayımlandı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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