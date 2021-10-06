Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 tekneyi imha ettik - Haberler
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Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 tekneyi imha ettik

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Arap koalisyonu: Yemen'de Husilere ait saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 tekneyi imha ettik

Son dakika haberler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 teknenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de saldırı hazırlığındaki bomba yüklü 3 teknenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayınlanan yazılı açıklamasında, ülkenin batısındaki Hudeyde kentindeki bir bölgenin hedef alındığı bildirildi.

Husilerin düşmanca operasyonlar içinde olduğu belirtilen açıklamada, bomba yüklü 3 teknenin etkisiz hale getirildiği ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli seyrüseferin korunduğu aktarıldı.

Koalisyon güçlerinin açıklamasının ardından şu ana kadar Husilerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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