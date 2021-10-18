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Son dakika haberi | Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın 2. katında paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta 2 katlı bir apartmanın 2. katında paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı sırada evde bulunan vatandaşlar ise dumandan kendilerini sokağa atarak kurtardılar.

Uşak merkezde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6.Çevre Sokak'ta bulunan 2 katlı bir apartmanın 2.katında katında ikamet eden Emine Orhan'ın (75) evinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları fark eden Orhan'ın torunu ev halkına uyarıda bulunarak dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucunda yangın söndürülürken polis ekipleri de kontrol amaçlı ev önündeki caddeyi trafiğe kapattı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla alakalı soruşturma başlatılırken evde bulunan şahısların durumlarının iyi olduğu ve yangından etkilenmedikleri öğrenildi. Ayrıca çıkan yangından dolayı apartman çatısı ve evde maddi hasar meydana geldi. - UŞAK

Son dakika haberi | Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberi | Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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