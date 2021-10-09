Son dakika gündem: APARTMAN GARAJINDA YANGIN; 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

SİVAS'ta, 4 katlı apartmanın garajında yangın çıktı. Dumanlar, binayı sararken, panikle dışarı çıkmaya çalışanlardan 1'i çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tuzlugöl Mahallesi 32'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın garajında, saat 10.30 sıralarında, bazı eşya ve tahtalar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Dumanlar, binayı sararken, itfaiyeye haber verildi. Bu sırada bina sakinleri, panikle çocuklarıyla birlikte dışarı çıkmaya başladı. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Dumandan etkilenen Mukadder Demir ve oğlu Arda Demir (15), ambulansla hastaneye götürüldü, 2 kadına ise ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

'GARAJDA KOMŞULAR DÜN EKMEK PİŞİRDİ'

Yangının nedenini bilmediklerini söyleyen apartman sakinlerinden Ayşe Özdemir (48), Komşu 'Abla merdivende duman var, yangın var' diye bağırdı. Telefonlarımızın ışığını yaktık, aşağı indik. Garajda dün komşular ekmek pişirdiler. Ondan mı çıktı yoksa elektrikten mi çıktı; nedenini tam bilemiyoruz. Korktuk diye konuştu.