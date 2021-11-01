Son dakika haberi: Antalya'da üstün yetenekli çocukları keşfeden program geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor

Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı (UYCEP) kapsamında bir araya gelen üstün yetenekli çocuklar ilgi alanlarına göre oluşturulan müfredat programlarıyla geleceğe hazırlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Anabilim Dalı ve Özel Eğitim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya tarafından 2013'te kurulan programda "laboratuvar" sisteminde yazılım, kodlama, mantık, yaratıcılık, 3D tasarım, astronomi gibi çeşitli alanlarda okul öncesinden üniversite son sınıfa kadar öğrenciler eğitiliyor.

Uluslararası alanda da projelere ortaklık yapan programda çocuklar dünyaya katkı sunacak projeler üretmeye yönlendiriliyor.

Program koordinatörü Çağlar Çetinkaya, AA muhabirine, programın dünyaya katkı sunacak öğrencileri doğru ve etkin şekilde eğitmeyi amaçladığını anlattı.

Öğrenciler yetenek ve ilgi alanlarına yönelik eğitim alıyor

Çetinkaya, programa kabul edilen öğrencilerin önce tanılanma sürecine girdiğini belirterek,"Tanılama sürecinde öğrencilerimizi değerlendiriyoruz. Ardından çocukların yetenek ve ilgi alanların göre müfredat programı uygulayarak daha ileriye taşımak hatta deha düzeyine getirmek üzerine çalışıyoruz. Örneğin, öğrenci şifreleme alanında iyiyse yazılıma, matematiği iyiyse matematik, fizik ve kimya da iyiyse bu alanda uzman arkadaşlarımız tarafından eğitimleri sağlanıyor. Bazen çocuklarımıza biz ulaşıyoruz bazen de aileleri bizimle iletişime geçiyorlar. Şu an eğitimlerimizi 4 yaşa kadar düşürdük. Üniversite eğitimlerini tamamlayana kadar da çocuklarımızı takip ediyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) destekli programları da yürüttüklerini vurgulayan Çetinkaya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerle eş zamanlı projeleri olduğunu, kurdukları dernek bölümünde de maddi imkanı olmayan çocukları ücretsiz olarak eğitime dahil ettiklerini bildirdi.

-"Bu çocuklar ülke için bir maden veya yeraltı kaynağı kadar değerli"

Üstün yetenekli çocukların erken yaşta belirlenmesinin önemine değinen Çetinkaya, "Temel amacımız ülke için yararlı olabilecek bu çocukları kazanmak. Son yıllarda sıklıkla gördüğümüz beyin göçünü tersine çevirmek istiyoruz. Ülkeye üstün yetenekli çocukları kazandırmak ve bu çalışmalar doğrultusunda yurt dışından bize göç olsun istiyoruz. Bu çocuklar ülke için bir maden veya yeraltı kaynağı kadar değerli. Artık dünyada bilgi bilim ve beyin gücüne yatırım yapılıyor. Söz sahibi ülkelere baktığımıza onların dünyaya şekil verdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda bu yıl itibarıyla 23 eğitmen ve 47 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Çetinkaya, eğitimlerin sürdürülebilirlik sağlaması için online yürütüldüğünü aktardı.

Üstün yetenekli çocuklar uluslararası projelere katkı sunuyor

Çetinkaya, eğitimleri tamamlayan öğrencilerden ise bir ürün veya proje beklediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda öğrencilerin uluslararası yarışmalarda dikkati çeken başarılara imza attığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Eğitim sonunda dünya ve ülke yararına bir çıktı almak istiyoruz. Çocuklarımızda bu kapsamda projeler ortaya koyuyorlar. Uluslararası proje ve platformlara onları yönlendiriyor, danışmanlıklarını gerçekleştiriyoruz. Çok güzel başarılar, kazanımlar elde ettik. Örneğin bir arkadaşımız sigara izmaritinden yakıt elde etmeye yönelik bir çalışma yaptı. Dünya çapında gerçekleşen bir yarışmada ülkemizi temsil ederek birincilik elde etti. ve destekçi kuruluşlardan büyük yatırım teklifleri aldı. Mert Delibalta yer altındaki mayın ve patlayıcıları bulabilen drone geliştirdi. Bu projeyle oldukça ses getirdi. Bu yıl TeknoFest'te eğitim teknolojileri alanındaki projemizle birincilik elde ettik. NASA'nın düzenlediği bir projede ise öğrencilerimiz Ay'da ve Mars'ta yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik ürettikleri proje yapılabilecek ilk 10 proje arasına girdi."

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