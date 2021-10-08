Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü.

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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