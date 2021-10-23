Son dakika haberi... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Sivri Dağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere, 1 uçak ve 3 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 'Dokunan hastanelik olur' diyerek uyardı

Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title