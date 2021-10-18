Son dakika haberi: Antalya'da bir kişi, alacak verecek yüzünden kardeşini silahla yaraladı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle yaraladı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşini av tüfeğiyle yaraladı.
Çayyazı Mahallesi'ndeki bir mobilya dekorasyon atölyesinde Özgür A. ile ağabeyi Özcan A. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Özcan A, av tüfeğiyle kardeşi Özgür A'ya ateş etti.
Yaralanan Özgür A, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan Özcan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri