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Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Beyköy Mahallesinde sabah saatlerinde Aydın- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Merkez istikametine doğru seyir halinde olan Fehmi Can Karabudak idaresindeki 09 ABY 792 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Denizli istikametine seyir halinde olan 31 EG 642 plakalı su tankerinin altına giren otomobil, metrelerce sürüklenerek tanker ile birlikte şarampole devrildi. Bu esnada kazayı görerek ani fren yapan 09 KS 434 plakalı Renault otomobil ile 09 ABN 302 plakalı Ford ticari araç çarpıştı. 3 araç ile 1 su tankerinin karıştığı kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde tırın altında sürüklenen otomobil sürücüsü Fehmi Can Karabudak ile yolcu konumunda bulunan annesi Gülser Karabudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer araçların içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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