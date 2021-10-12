FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan, 2'si askeri mahrem, 7'si sivil yapılanmalar içerisinde sorumlu seviyede faaliyet göstermiş 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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