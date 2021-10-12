Son dakika haberi... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni art arda 5'inci kez geriledi - Haberler
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Son dakika haberi... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni art arda 5'inci kez geriledi

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Almanya'da yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni art arda 5'inci kez geriledi

Son dakika haberine göre Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 4,3 puan azalarak 22,3'e geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 4,3 puan azalarak 22,3'e geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, yarı iletkenler (çip) gibi önemli ürünlerin eksikliğine ilişkin endişelerle ekimde geçen aya kıyasla 4,2 puan düştü.

Eylülde 26,5 puan olan endeks, bu ay 22,3 puan seviyesine geriledi. Art arda 5'inci kez gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi 24 puan olması yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise ekimde geçen aya göre 10,3 puan azalarak 21,6 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinde görünümün gözle görülür şekilde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nde yenilenen düşüş, esas olarak devam eden ham madde ve ara ürünler için mevcut tedarik dar boğazlarına dayanıyor. Sonuç olarak finansal piyasa uzmanları, özellikle otomobil üretimi gibi ihracata yönelik sektörlerde, ayrıca kimya ve ilaç endüstrisinde kazanç durumunda bir bozulma bekliyor."

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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