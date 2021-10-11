Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu - Haberler
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Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu.

Keşefli ve Yeşilöz mahalleleri sahilinde, vatandaşlar farklı günlerde 4 caretta caretta kaplumbağasını sahilde görünce, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneğine (ALÇED) haber verdi.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekibiyle kaplumbağaları kontrol eden yetkililer, caretta carettaların ölü olduğunu belirledi.

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere, Yeşilöz ve Keşefli sahillerinde ikişer kaplumbağanın sahile vurduğunu söyledi.

Bunlardan birinin kafasının kopmuş vaziyette olduğunu anlatan Kayhan, "Muhtemelen balıkçı ağlarına yakalandı. Balıkçılar muhtemelen kafasını kopartarak ağlarını kurtardılar. Bakılacak şekilde değildi." dedi.

Kayhan, diğer kaplumbağalarda görünürde bir şey olmadığını dile getirerek, "Balıkçılarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Balık mevsimi başladıktan sonra sadece bizim sahillerimizde değil genelde caretta caretta ölülerine rastlıyoruz. Deniz kıyısındaki insanların ve deniz içerisindeki taşıtların, teknelerin, motorlu araçların, kayıkların, balıkçıların her şeyi ile dikkat etmesi gerekiyor. Daha duyarlı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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