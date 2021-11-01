Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
AKYAZI, SAKARYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Betül Akyazı (30) idaresindeki 26 UE 869 plakalı otomobil, Kaplıca kavşağında, Hatice Karaçelik (39) yönetimindeki 64 FH 601 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Akyazı ile araçta yolcu olarak bulunan Melissa Dilruba Tuncer (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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