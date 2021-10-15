Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında Bombalı Saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

 Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi
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