Son dakika haberi! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika haberi... Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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