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Son dakika haberi: Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kame ilçesinde Taliban yönetimi kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kame ilçesinde Taliban yönetimi kaymakamının aracına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yerel yetkililer, Kame'nin Kale-i Ahund bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, kaymakam ile 2 korumasının yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Taliban sözcüsü ve Taliban geçici hükümetinin Kültür Bakanı Yardımcısı vekili Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'in Pagman ilçesinde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 4 DEAŞ üyesinin gözaltına alındığını kaydeden Mücahid, operasyonda örgüte ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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