Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkavaklı köyünde şüphe üzerine 46 AEC 824 plakalı otomobili durdurdu.

Ekiple,r otomobilde yaptıkları aramada 200 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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