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Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları arazi arama ve taramada terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da jandarma ekipleri yaptıkları arazi arama ve taramada terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-8 (Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kürşat Yılmaz-37) Operasyonu kapsamında Adıyaman merkez Derinsu Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kullandığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette malzeme bulundu.

Toprağa gömülü halde 3 adet 50 litrelik jelikan bidon, 1 adet 12 kilo mutfak tüpü, 1 adet 2,5 kilo piknik tüpü, 1 adet piknik tüpüne ait başlık, 1 adet sırt çantası şeklinde torba, 1 adet 50 santim uzunluğunda akü bağlantı kablosu, 2 adet akü, 2 adet poşet içerisinde 52 kilo gübre, 1 adet el testeresi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildi.

Jandarma, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü terör örgütleri ile mücadeleyi azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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