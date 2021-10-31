Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi... Adıyaman'da yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü.

Adıyaman'da yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 ACF 738 plakalı Hyundai marka otomobil Eğriçayı Köprüsü üzerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı. Beton direğe çarpan otomobil ikiye katlanarak hurda yığınına döndü. Meydana gelen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morg torbasına konuldu. Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Hurda yığınına dönen otomobil ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi! Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi

Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi

 'Parkta ceset gömüyorlar' ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı

"Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı

 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title