Son dakika haberi! Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adıyaman'da anız yangını sırasında erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmış erkek cesedi buldu.

Erikli köyünde anız yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, müdahale ettiği sırada ağaçlık alanda yanmış bir erkek cesedi gördü.

Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin Osman Yalçın'a (72) ait olduğu belirlendi.

Yalçın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı

Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title