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Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Karaisalı ve Ceyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 kilo 540 gram esrar, 62 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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