Son dakika haberi! Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Akıllıoğlu idaresindeki 01 RF 785 plakalı otomobil, Ardıçlı köyü Kamışlı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, CANKUR ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Akıllıoğlu'nun cenazesi ise Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.