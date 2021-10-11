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Son dakika haberi! Adana'da özçekim yaparken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'da özçekim yaparken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haberleri... Adana'da, Varda Köprüsü civarında özçekim yaparken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'da, Varda Köprüsü civarında özçekim yaparken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Karaisalı ilçesindeki köprü civarında, uçurum kenarında özçekim yapmak isteyen M.S. (26) ve H.N.K. (21) uçurumdan düştü.

İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden H.N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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