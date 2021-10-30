Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu

Son dakika haberi... ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan firarilerin yakalanması için bugün sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan firarilerin yakalanması için bugün sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan firarinin adreslerini belirledi. Ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.


Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu

Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu

Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu

Son dakika haberi: Adana'da firarilere şafak operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Son Dakika Haberleri
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