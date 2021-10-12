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Son dakika haberi... Adana'da DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Adana'da DEAŞ operasyonu

Son dakika haberler... Adana'da terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürütüp ülkemize kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü Deaş adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürütüp ülkemize kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah yapılan operasyonls şüpheliler yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet yürütüp daha sonrada ülkemize kaçak olarak girdiği tespit edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerde bazıları yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıdan dijital materyal ele geçirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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