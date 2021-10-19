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Son dakika: ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELIK ŞAFAK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu (2)21 HÜKÜMLÜ YAKALANDIAdana'da, polisin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 kişinin yakalanması için düzenlediği şafak operasyonunda, 21 hükümlü, yapılan baskınlarla yakalandı.

ADANA (DHA) - Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu (2)

21 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Adana'da, polisin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 kişinin yakalanması için düzenlediği şafak operasyonunda, 21 hükümlü, yapılan baskınlarla yakalandı. Yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan ceza aldığı belirlenen hükümlüler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne götürülen hükümlüler ardından adliyeye sevk edildi. 21 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis, kalan firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELIK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika: ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELIK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika: ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELIK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika: ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELIK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika: ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELIK ŞAFAK OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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