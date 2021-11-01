ANKARA (İHA) - Adana- Ankara otoyolunda zincirleme kaza: 4 Yaralı

ADANA - Adana-Ankara otoyolu Kırkgeçit tünellerinde 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kırkgeçit tüneli içerisinde arızalanan araç zincirleme kazaya neden oldu. Aynı istikamette seyir halinde olan 3 TIR, trafiğin yavaşlaması nedeniyle çarpıştı. TIR'daki yükler yola savruldu

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza Adana - Ankara otoyolu üzerindeki kırkgeçit tünellerinde meydana geldi. 630 metre uzunluğundaki tünelin içerisindeki sağ şeritte 27 HZ 110 plakalı otomobil arızalandı. Arızalanan aracı gören Mehmet Eğil yönetimindeki 68 ACB 506 plakalı TIR sürücüsü de arızalanan araca yardım için durduğu sırada arkadan gelen havlu kağıt yüklü 33 SS 919 plakalı TIR otomobile çarptıktan sonra Tünel içerisindeki duvara vurarak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan dönerek TIR ile tünel duvarı arasında sıkıştı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler, hemen 112 ekiplerini aradı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobil içerisindeki sürücü ve yolcu ile TIR içerisinde sıkışan sürücü kontrollü bir şekilde çıkarılarak ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tünel, araç trafiğine bir süre kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tek şeritten kontrollü bir şekilde yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.