Son dakika haberi! ABD'nin İran Özel Temsilcisi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile İran konusu dahil bölgesel meseleleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Malley Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve İran konusunun da aralarında bulunduğu birtakım bölgesel meseleler ele alındı.

QNA'ya göre, Al Sani, dün İranlı mevkidaşı Hüseyin Amir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmişti.