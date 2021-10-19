Son dakika haberi: ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberi... ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Marsha Espinosa, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bakan Mayorkas'ın, bu sabah rutin seyahat öncesi yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Mayorkas'ın Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Espinosa, bakanın hafif belirtiler gösterdiğini aktardı.

Espinosa, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) protokolü gereği Mayorkas'ın karantinada kalacağını ve evden çalışacağını belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

 Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title