Son dakika haberi: ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı
Son dakika haberi... ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Marsha Espinosa, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bakan Mayorkas'ın, bu sabah rutin seyahat öncesi yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı." ifadesini kullandı.
Mayorkas'ın Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Espinosa, bakanın hafif belirtiler gösterdiğini aktardı.
Espinosa, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) protokolü gereği Mayorkas'ın karantinada kalacağını ve evden çalışacağını belirtti.
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