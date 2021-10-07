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Son dakika haberi... 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan, annesi ile aynı binada yaşayan ve suçunu itiraf eden oğlu Mehmet Saman (71), polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Son dakika haberi... 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü

96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
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