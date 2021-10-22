7. Ulusal işlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "7. Ulusal işlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi"nde Türkiye'nin yanı sıra altı ülkeden 351 bilim insanı bir araya geldi.

Kontinans Derneği tarafından, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra yurt dışından alanında uzman bilim insanları katıldı.

"Kadınlarda idrar kaçırma" konulu kursla başlayan ve oturumlarla devam eden kongreye, bildiri ve poster çalışmaları sunulacak.

Kongre ve Kontinans Derneği ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, AA muhabirine, salgın döneminde zorlu bir ön hazırlık süreci sonrası tüm tedbirleri alarak kongreyi düzenlediklerini söyledi.

Kongrenin ulusal olmasına rağmen yurt dışından da katılımın olmasından mutluluk duyduklarını anlatan Özkürkçügil, "Kadınlarda idrar kaçırma hiçbir yaşta ve koşulda normal değildir. Eğer bir kadın idrar kaçırıyorsa mutlaka hekime başvurmalıdır." dedi.

Kongre, 24 Ekim'de sona erecek.