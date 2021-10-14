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Son dakika haberi... 5 kişinin öldüğü servis faciasıyla ilgili flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... 5 kişinin öldüğü servis faciasıyla ilgili flaş gelişme

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'da yaşanan 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı servis faciasının ardından ihaleyi alan firma sahibi de tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yaşanan 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı servis faciasının ardından ihaleyi alan firma sahibi de tutuklandı.

Olay, İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim'de meydana geldi. Bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı.

Olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cumhuriyet savcılığı Milli Eğitim Müdürlüğünden ihaleyi alan firmadaki araç sahibi İsmail D. gözaltına alındı. İscehisar Adliyesine sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Adalettin T. de önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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