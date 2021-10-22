25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI - Haberler
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25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan M.M., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

DİYARBAKIR'da, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan M.M., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ergani ilçesinde 2006 yılında 'tasarlayarak öldürme' suçunu işleyen M.M. için jandarma ekiplerince çalışma yapıldı. Ekipler, M.M.?nin ilçede Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri alan ekipler, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır firari olan M.M. için eve operasyon düzenledi. Jandarma karakoluna götürülen M.M., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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