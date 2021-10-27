Son dakika haber: Zümrüt Apartmanı enkazından 5,5 gün sonra çıkartılan kişi, Antalya'da hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Konya'da 2004'te çöken Zümrüt Apartmanı'ndan 5,5 gün sonra çıkarılan Muhammet Saltuk Kalem, eğitim semineri için geldiği Antalya'da epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Vakfı Tesisleri'nde eğitim seminerine katılan zabit katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), epilepsi krizi sonucu balkondan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalem'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kalem'in cesedi ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kalem, 2004'te annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı enkazından 5,5 gün sonra çıkarılmıştı.

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