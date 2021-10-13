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Son dakika haber! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 26 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 26 şüphelisi adliyede

Son dakika gelişmesine göre DEVLETİ milyonlarca TL zarara uğratan, 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 26'sı, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (DHA) - DEVLETİ milyonlarca TL zarara uğratan, 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 26'sı, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Zonguldak'ta 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 66'sı, yakalanarak gözaltına alınırken, 4'ünün ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 66 şüpheliden, aralarında hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 26'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, ambulansla adliyeye götürülerek, sedyeyle içeri sokuldu. Diğer şüphelilerinin de emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Son Dakika Haberleri
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