Son dakika haber! Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 47 kişi taburcu edildi
AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy düğününde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 47 kişi taburcu edildi.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy düğününde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 47 kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
Hastaneye başvuran 47 kişi burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 47 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri