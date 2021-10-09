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Son dakika haber... Zonguldak İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaretler sürüyor

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Zonguldak İl Emniyet Müdürü Aktaş'a ziyaretler sürüyor

Bir son dakika haberine göre Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı Salih Kuvvetli, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı Salih Kuvvetli, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yalınkılıç, Kuvvetli ve yönetim kurulu üyeleri, Aktaş'a yeni görevinde başarı diledi.

İl Emniyet Müdürü Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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