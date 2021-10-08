Son dakika haber: Zimbabve'de altın madeninde patlama: 7 ölü, 1 yaralı

Zimbabve'deki altın madeninde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'deki Mazowe bölgesinde yer alan SAS altın madeninde gaz tüplerinin patlaması sonucu 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Mazowe Milletvekili Fortune Chasi basına verdiği demeçte, yabancı uyruklu madencilerin Çinli olduklarını aktararak, "Oraya vardığımda polis cesetleri topluyordu. Maden Bakanlığı yetkilileri ve diğer hükümet yetkilileri orada tam olarak ne olduğunu tespit etmeye çalışıyorlardı" dedi.

Polis Sözcüsü Paul Nyathi ise yaptığı açıklamada, "Memurlar, SAS madeninde bazı gaz tüplerinin patlaması sonucu altı yabancı uyruklu ve bir Zimbabwelinin öldüğü koşulları araştırıyor" dedi. - HARARE

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