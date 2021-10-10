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Son dakika haber | Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi... Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor Yüzyıllardır kullanılan, modern tıpta da bilimsel araştırmalara konu olan propolis, Arı Mucizesi Akademisi tarafından tek tek analiz ediliyor.

Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor

DÜZCE - Yüzyıllardır kullanılan, modern tıpta da bilimsel araştırmalara konu olan propolis, Arı Mucizesi Akademisi tarafından tek tek analiz ediliyor. Propolisi herkesin kullanabilmesi için softgel, şurup, damla ve pastil olarak üreterek tüketiciyle buluşturan akademi, birleştirici maddeler ile ürünü zenginleştiriyor.

Pandemi döneminde korona virüs ve çeşitli hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmek için propolise yöneldi. Yıllardır faydası görülen, modern tıpta bilimsel araştırmalara konu olan propolisin korona virüse karşı koruyucu olduğu da görülünce vatandaşların rağbeti arttı. Düzce Üniversitesi ile hem analiz hem de üretim yapan Arı Mucizesi'nin propolis ürünü, 7'den 77'ye herkesin kullanabilmesi için softgel, şurup, damla ve pastil olarak tüketiciye ulaştırılıyor.

"Sağlık için faydalı bileşenlerden oluşur"

Propolisin yüzyıllardır tüketildiğine dikkat çeken Arı Mucizesi Akademisi üyesi Mikrobiyolog Dr. Nisa Sipahi, modern tıpta da bilimsel araştırmalara konu olan bir ürün olduğunu vurguladı. Propolisin reçinemsi molekül olduğunu söyleyen Sipahi, "Ham hali tüketime uygun değildir. Bu yüzden piyasada propolisin çeşitli ekstraları yer alır. Çeşitli özütleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda propolisin 300'den fazla bileşeni olduğu ve bol miktarda polifonik bileşik içerdiği görülmüştür. Polifonik bileşikler ise sağlık için oldukça faydalı bileşenlerdir" dedi.

"Softgel, şurup, damla, pastil gibi formlarını ürettik"

Arı Mucizesi Akademisi olarak birçok tez ve analiz yaptıklarını kaydeden Sipahi, bu sayede propolis ürünlerinin etkinliğinin arttırıldığına dikkat çekti. Propolis ürünlerinin etkinliği ve güvenliğinin test edildiğini belirten Sipahi, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler laboratuvarlarda birçok yöntemle yaptığımız çalışmalarda Arı Mucizesi'nde kullandığımız propolisin anti mikrobiyal özelliğini pek çok bakteri, mantar, maya üzerinden test ettik ve anti mikrobiyal etkiye sahip olduğunu gördük. Aynı zamanda içerik analizi yaptığımızda yüksek oranda fenolik bileşik içerdiğini gördük. Yine 7'den 77'ye herkesin kullanabilmesi için softgel, şurup, damla, pastil gibi formlarını ürettik. Aynı zamanda propolisin bağışıklık sistemini güçlendirici ve anti mikrobiyal etkinliğini bir tık daha yukarı çekebilmek üzere omega3 ile kombinasyonunu yaptık. Kalp sağlığı için beyin gelişimi, zihinsel fonksiyonlar için çocuk büyüme ve gelişmesi için oldukça önemli temel bir yağ asididir. Karadut, arı ürünleri, arı ekmeği, arı poleni, arı sütü gibi veya bor bağışıklık sistemine, beyin fonksiyonlarına katkı sağlayan bor, çinko gibi bir takım elementler ile uygun kombinasyonlarını yaptık ve bunların her birine toksitoloji testi uyguladık. Toksik olmadığını, yani insan sağlığı üzerine olumsuz etkiye sahip olmadığını bilimsel yöntemlerle belirledik. Aynı zamanda etkin olduğunu gördük."

"Korona virüsün tek ilacı dengeli ve sağlıklı bağışıklık sistemi"

Dr. Nisa Sipahi, korona virüsün tek ilacının dengeli ve sağlıklı bağışıklık sistemi olduğunun altını çizerek, "Bağışıklık sistemi bizi sadece dışarıdan gelen mikroplardan korumaz, aynı zamanda iyi bir yaşam kalitesi içinde oldukça önemlidir. Son 2 yıldır korona virüs enfeksiyonu var, pandemi yaşıyoruz. Korona virüsün bir ilacı yoktur deniliyor. Ben de korona virüsün tek ilacı dengeli ve sağlıklı bir bağışıklık sistemidir diyorum. Bu sebeple bağışıklık sistemimizi korumak adına beslenmeye, uyku düzenine, egzersiz yapmaya dikkat etmeliyiz. Gerekli durumlarda özellikle kış aylarında gıda takviyelerine başvurarak dengeyi ve sağlığı koruyabiliriz" dedi.

Son dakika haber | Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor

Son dakika haber | Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor

Son dakika haber | Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor

Son dakika haber | Yüzyıllardır şifa veren propolis akademik ellerde zenginleşiyor
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri
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