Son dakika haber: Yıkamacı, halıdan çıkan altınları sahibine ulaşamayınca polise teslim etti

BURSA'da halı yıkamacı Bekir Şimşek, iş yerindeki su havuzunda kese içerisinde 25 bin lira değerinde altın buldu. Yaklaşık 2 hafta boyunca altınların sahibinin kendilerine ulaşmasını bekleyen Şimşek, kimse aramayınca polise gitti. Şimşek, "Sahipleri belki kuyumcuları geziyordur. Bir yerden çıkacak diye bekliyordur. O yüzden teslim etmek istedim" dedi.

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde halı yıkama işi yapan Bekir Şimşek, halı yıkama makinesinin önündeki su havuzunda bir kese olduğunu fark etti. Açtığı kesede altın olduğunu gören Şimşek, ortağı ile birlikte son bir hafta içinde kendilerine halı getiren müşterilerini aramaya başladı. Yaklaşık 2 hafta boyunca altınların sahibi olan müşterilerinin kendilerini aramasını bekleyen Şimşek, kimse aramayınca altınları polise vermeye karar verdi. Şimşek, 25 bin lira değerindeki altınları gelen ekiplere teslim etti.