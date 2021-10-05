Son dakika haber | 'Yetim Sponsorluk Sistemi' ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı - Haberler
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Son dakika haber | "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Son dakika haber |

Bir son dakika haberine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "Yetim Sponsorluk Sistemi" sayesinde savaş mağduru yetim çocukların aylık bakımını üstlenerek onlara destek oluyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "Yetim Sponsorluk Sistemi" sayesinde savaş mağduru yetim çocukların aylık bakımını üstlenerek onlara destek oluyor.

İHH İnsani Yardım Vakfınca uygulanan sistem sayesinde destekte bulunulan çocuk sayısı 23 bin 100'e ulaştı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, vakfın 2007'de başlattığı Yetim Sponsorluk Sistemi'nin 2011'den bu yana Suriye'de de uygulandığını söyledi.

Sistem sayesinde Suriye'nin farklı bölgelerindeki yetimlere sosyal nakdi destek sağladıklarını dile getiren Tosun, şöyle devam etti:

"Yetim Sponsorluk Sistemi, sponsor ailelerimizin yetimlerimize göndermiş olduğu sosyal nakdi yardımları ilk elden yetim ailelerine ulaştırılması üzerine kurgulandı. Bu sistem sayesinde yetimlerimizin eğitim başta olmak üzere sağlık, barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında şu anda Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan 23 bin 100 yetimimize her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek sağlıyoruz."

Tosun, vakıf olarak Suriye'de yetimlerin hayatını kolaylaştırmak için yoğun gayret gösterdiğini belirtti.

Bir yetim için aylık sponsorluk bedelinin 150 lira olduğunu ifade eden Tosun, Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde 50 ülkede 120 bin 559 yetime destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

Son dakika haber | Yetim Sponsorluk Sistemi ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı

Son dakika haber | Yetim Sponsorluk Sistemi ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı

Son dakika haber | Yetim Sponsorluk Sistemi ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı

Son dakika haber | Yetim Sponsorluk Sistemi ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | 'Yetim Sponsorluk Sistemi' ile savaş mağduru 23 bin 100 çocuğa ulaşıldı - Haberler
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