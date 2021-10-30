Son dakika haber... Yemen'in Taiz ilinde yerleşim alanına düzenlenen saldırı sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde yerleşim alanına düzenlenen roketli saldırı sonucu aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet birliklerinin kontrolündeki Taiz'in El-Kemeb Mahallesi'nde sivil yerleşim alanına roketli saldırı düzenlendi.

Roketin çocukların sokakta oynadığı alana isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır bazı çocuklar da yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren tarafa ilişkin bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada roketin İran destekli Husiler tarafından atıldığı ifade edildi.

Husilerden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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