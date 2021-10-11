Son dakika haber: Yemen hükümetinden BM'ye Marib'deki Husi kuşatmasının kaldırılması için 'acil müdahale' çağrısı - Haberler
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Son dakika haber: Yemen hükümetinden BM'ye Marib'deki Husi kuşatmasının kaldırılması için "acil müdahale" çağrısı

AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yemen hükümetinden BM'ye Marib'deki Husi kuşatmasının kaldırılması için

Son dakika haberlerine göre Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) Marib ilinde binlerce sivilin maruz kaldığı Husi kuşatmasının kaldırılması için acil müdahaleye çağırdı.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletleri (BM) Marib ilinde binlerce sivilin maruz kaldığı Husi kuşatmasının kaldırılması için acil müdahaleye çağırdı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, BM Yemen Mukim Koordinatörü David Gressly ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran destekli Husiler tarafından uygulanan kuşatma nedeniyle Marib'in Abdiya ilçesinde yaşayan on binlerce insanın maruz kaldığı dramatik durum ele alındı.

Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mübarek, Husileri, bölgeye gıda ve ilaç girişinin yanı sıra yaralıların tahliyesini engellemek ve balistik füze ve çeşitli ağır silahlarla bölgeyi hedef almakla suçladı.

Bin Mübarek, BM ve ilgili kuruluşlara, "sivillerin hayatının kurtarılması, acımasız kuşatmanın sonlandırılması ve kuşatmanın uluslararası hukuk tarafından cezalandırılabilir bir savaş suçu olarak kınanması" çağrısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Marib vilayeti yetkilileri de bugün BM'ye İran destekli Husi milislerin yaklaşık 3 haftadır abluka altında tuttuğu Abdiya ilçesindeki 35 bin sivilin kurtarılması için müdahale çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri, Husi milislerin Abdiya ilçesine yönelik saldırılarını püskürtmüştü. Husiler, yaklaşık 3 haftadır Abdiya ilçesini farklı açılardan kuşatma altında tutuyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Yemen hükümetinden BM'ye Marib'deki Husi kuşatmasının kaldırılması için 'acil müdahale' çağrısı - Haberler
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