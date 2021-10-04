Son dakika haber: Yemen'deki BAE destekli güçler Merkez Bankası güvenlik görevlilerini gözaltına aldı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin, Aden kentindeki Merkez Bankasının güvenlik görevlilerini gözaltına aldığı bildirildi.

???????Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, GGK'ye bağlı güçler sabah saatlerinde, Aden'de bulunan Merkez Bankası binasını kuşattı.

Merkez Bankasında çalışan tüm güvenlik görevlilerinin GGK'ye bağlı güçlerce gözaltına alındığı belirtilirken, bankanın çalışmalarını durdurduğu aktarıldı.

Gözaltıların sebebi belirtilmezken, Merkez Bankasında görev yapan güvenlik görevlilerinin çoğunun, Hizam Emni Güçlerinin eski lideri İmam en-Nubi'ye bağlı olduğu ileri sürüldü.

Hizam Emni Güçleri ile GGK'den ayrılan İmam en-Nubi liderliğindeki silahlı grup arasında 2 Ekim Cumartesi günü Aden'in Krater ilçesinde çatışmalar yaşanmış, çatışmalarda 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar, Nubi'ye bağlı silahlı grubun, kendilerine mensup bir kişinin serbest bırakılması için Krater'de bir polis merkezine baskın düzenlemesi sonucu çıkmıştı.