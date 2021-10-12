Son dakika haber... Yemen'de hastane yakınındaki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Yemen'de hastane yakınındaki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Yemen'de hastane yakınındaki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Yemen'in doğusundaki Hadramut kentinde hastane yakınında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yemen'in doğusundaki Hadramut kentinde hastane yakınında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hadramut vilayetine bağlı Sinun kenti devlet hastanesi yakınında bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme ve ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Henüz patlamayı üstlenen olmadı.

Hükümet güçlerinin kontrolünde olan Sinun kentinde daha önce El Kaide terör örgütü tarafından saldırılar gerçekleştirilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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