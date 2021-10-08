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Son dakika haber! Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü hakkında "karantina" kararı olduğu ortaya çıktı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü hakkında

Son dakika haber: İzmir'in Bayraklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması gerekirken otomobiliyle yarış yapan ve bir yayayı yaralayıp kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması gerekirken otomobiliyle yarış yapan ve bir yayayı yaralayıp kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda 27 Eylül'de yarış yapan iki otomobilden biri, Hüseyin B'ye çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Hüseyin B, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

H.B'nin ağır yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsünün E.Ç, olduğu belirlendi. E.Ç'nin otomobilinin tampon, kaput ve tavanında da kazaya dair iz ve göçük tespit edildi.

Araştırmada E.Ç'nin kazanın meydana geldiği 27 Eylül'de, Kovid-19 karantinasında olması gerektiği de belirlendi. Yakalanan E.Ç. hakkında, Kovid-19 kurallarını ihlalden işlem yapıldı, daha sonra karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

Yaralanan Hüseyin B'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın hemen öncesine ait güvenlik kamerası kayıtlarında da E.Ç'nin tehlikeli araç kullandığı görülüyor.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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