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Son dakika haber! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, D-400 Karayolu üzerinde yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarptı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, D-400 Karayolu üzerinde yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarptı. Ağır yaralanan Kazakistan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Gökhan Sarıkaya'nın kullandığı 07 ALN 617 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağında bulunan yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Kazakistan uyruklu Swetlana Suskaya'ya çarptı.

Yola savrularak yaralanan Swetlana Suskaya, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Swetlana Suskaya'nın minibüsten inerek yaya geçidinden yolun karşısındaki bir tanıdığına ziyarete gittiği, kazanın minibüsten indikten 10-15 saniye sonra yaşandığı bildirildi. Kazakistan uyruklu kadının minibüsten inip yürümeye başladığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Son dakika haber! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada

Son dakika haber! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada

Son dakika haber! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada

Son dakika haber! Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın kamerada
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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