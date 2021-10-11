Son dakika haber: Yat limanında korkutan yangın

BURSA (İHA) - Yat limanında korkutan yangın

Bursa'da yat limanında çıkan yangına müdahale ediliyor

BURSA - Bursa'da bulunan yat limanında çıkan yangın şiddetini arttırırken, müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'nın sahil ilçelerinden Kurşunlu'da bulunan yat limanında bir anda yangın başladı. Yoğun dumanların çıktığı limanda itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde müdahale ettiği öğrenildi. Kara dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.