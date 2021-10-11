Son dakika haber: Yat limanında korkutan yangın
Son dakika haberine göre Yat limanında korkutan yangın Bursa'da yat limanında çıkan yangına müdahale ediliyor Bursa'da bulunan yat limanında çıkan yangın şiddetini arttırırken, müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
BURSA (İHA) - Yat limanında korkutan yangın
Bursa'da yat limanında çıkan yangına müdahale ediliyor
BURSA - Bursa'da bulunan yat limanında çıkan yangın şiddetini arttırırken, müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
Bursa'nın sahil ilçelerinden Kurşunlu'da bulunan yat limanında bir anda yangın başladı. Yoğun dumanların çıktığı limanda itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde müdahale ettiği öğrenildi. Kara dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.