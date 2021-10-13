Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan şüphelilere yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen G.O, İ.İ, İ.O. ve İ.F, "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak ve aracılık etmek" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.T. ve 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 av tüfeği, 1 bıçak, 4 kurusıkı tabanca, 7 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
Mahkemede güldüren anlar! Kendisine 'İnsan eti yiyor' diyen şahsa 'Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun' diye karşılık verdi

Mahkemede güldüren anlar! Kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan İdo Tatlıses Mustafa Keser
Spor Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:50:01. #1.11#