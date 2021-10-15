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Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Virginia'daki Müslüman mezarlığı davası Washington Post'un başyazısına konu oldu

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Virginia eyaletindeki Stafford belediyesi ile İslami kuruluş arasındaki Müslüman mezarlığı davası, Washington Post (WP) gazetesinde yayın kurulunun makalesine konu oldu.

NEW ABD'nin Virginia eyaletindeki Stafford belediyesi ile İslami kuruluş arasındaki Müslüman mezarlığı davası, Washington Post (WP) gazetesinde yayın kurulunun makalesine konu oldu.

"Sonunda Virginia'da bir Müslüman mezarlığı onaylandı. Şimdi bağnazlığın uygun bir cenaze törenine ihtiyacı var" başlığı ile yayınlanan makalede, ilgili dava için "İslamofobi kokusunun zamanla büyüdüğü beş yıllık bir kuşatma sessiz bir şekilde sona erdi." yorumu yapıldı.

Makalede, belediye yetkililerinin Müslüman mezarlığını engelleme girişimi "utanç verici" ve "zayıf bir yargı" şeklinde eleştirilerek, dava sonunda ödemek zorunda kaldıkları 500 bin dolar tazminat ve 400 bin dolara yakın mahkeme masrafı da vergi israfı olarak değerlendirildi.

Belediyenin Müslüman mezarlığına izin vermemek için yerleşim yerine 30 metre uzaklık kuralını sessizce 275 metreye çıkarması "Bizans oyunu" olarak nitelenen makalede, "Sonucu iyi bitmesine rağmen, olay bağnazlığın henüz uygun şekilde gömülmediğini de gösterdi." ifadesi paylaşıldı.

Virgina'nın Stafford Belediyesi, kanuna uygun olduğu halde Tüm Müslümanlar Derneğinin (AMAA) aldığı araziyi mezarlık yapmasına izin vermemek için yönetmeliğini usulsüz şekilde değiştirmekten davalı olmuş, geçen hafta 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etmek zorunda kalmıştı.

Belediyenin, AMAA'nın açtığı ve 5 yıl süren davada avukatlık ve mahkeme masrafları olarak da 390 bin dolardan fazla harcama yaptığı bildirilmişti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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